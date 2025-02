Governo federal avalia ações para tentar reduzir o preço dos alimentos

O governo federal estuda ações para baixar os preços dos alimentos. Entre as propostas, está a redução do imposto de importação para aumentar a oferta e a competitividade. Segundo Rui Costa, ministro da Casa Civil, essa ação foi debatida com o presidente Lula e outros ministros. A equipe econômica avaliará se os preços internacionais são menores que os domésticos antes de qualquer decisão sobre alíquotas. Em 2024, a inflação no setor de alimentos e bebidas chegou a 7,69%. Altas foram observadas em produtos como café, milho, soja e carnes. O governo também quer desenvolver um novo plano safra, incentivando a produção de itens essenciais. Além disso, pretende reduzir as taxas cobradas pelas administradoras de cartões de refeição e alimentação para fortalecer o poder de compra dos trabalhadores. Na próxima semana, novas reuniões ocorrerão com representantes de supermercados, frigoríficos e agricultores.