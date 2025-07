Grande incêndio florestal obriga turistas e moradores da Grécia a fugirem para abrigos provisórios

Um grande incêndio florestal obrigou turistas e moradores da Grécia a fugirem para abrigos provisórios. O incêndio começou em uma floresta na Ilha de Creta. O fogo se espalhou rapidamente, por causa da seca e dos ventos fortes. Centenas de bombeiros trabalham com ajuda de helicópteros e aviões. As chamas atingiram casas e hotéis. Mil pessoas foram deslocadas para ginásios e um estádio de futebol. Não há informação sobre feridos.



