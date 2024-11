Haddad diz que equipe econômica vai bloquear aproximadamente R$ 5 bilhões do orçamento

A equipe econômica deve anunciar ainda na noite desta sexta (22), com a divulgação do último relatório bimestral de receitas e despesas de 2024, um bloqueio de pouco mais de R$ 5 bilhões no orçamento do governo federal deste ano. O valor deste novo bloqueio se soma aos R$ 13 bilhões que já estão travados no orçamento. Na segunda-feira (25), o governo deve anunciar a proposta de corte de gastos.