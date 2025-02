Hamas concorda em libertar mais quatro reféns no próximo sábado (25)

O Hamas concordou em libertar mais quatro reféns no próximo sábado (25) como parte do acordo de cessar-fogo com Israel. As primeiras reféns que deixaram a Faixa de Gaza seguem internadas para exames médicos. Nesta segunda (20), parentes que acompanham as israelenses agradeceram a ajuda e o apoio que estão recebendo e reforçaram que vão lutar até que o Hamas liberte todos os reféns.