Hamas divulga vídeo com imagens de soldado israelense raptado há mais de 500 dias

O Hamas divulgou um vídeo com imagens de um soldado israelense feito refém há mais de 500 dias. Nas imagens, cuja divulgação foi autorizada pela família, Matan Angrest aparece ferido e abatido. Ele afirma querer voltar logo para casa e que a segunda fase do acordo de cessar-fogo precisa começar.



