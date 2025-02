O Hamas devolveu, nesta quinta (20), quatro corpos de reféns israelenses que foram mortos na Faixa de Gaza. Lideranças do grupo fizeram uma espécie de cerimônia para entregá-lo à Cruz Vermelha. Entre as vítimas, há duas crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!