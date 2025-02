Hamas liberta mais três reféns israelenses sequestrados durante invasão em 2023

Neste sábado (8), mais três reféns foram libertados na Faixa de Gaza pelo Hamas. Eles foram escoltados por homens armados até um palco, na região central do território palestino. A estratégia faz parte da propaganda de guerra do Hamas. Pelas redes sociais, o presidente de Israel, Isaac Herzog, escreveu que os reféns voltaram famintos, esqueléticos e com dor. Como parte do acordo de cessar-fogo, 183 prisioneiros palestinos foram soltos. Até agora, nesse último acordo, 21 reféns israelenses retornaram para casa, mas 76 permanecem em cativeiro.