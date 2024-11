Hezbollah lança novos ataques contra Israel; manifestantes pedem rapidez na libertação dos reféns

O Hezbollah lançou hoje (16) novos ataques contra o norte de Israel. Pelo menos dez foguetes lançados do Líbano foram interceptados na cidade de Haifa. Israel defende a fronteira enquanto avança com o exército pelo sul do Líbano. Em Tel Aviv, manifestantes saíram às ruas pedindo mais rapidez nas negociações para libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas, em outubro do ano passado. Na Faixa de Gaza, a expectativa é pela chegada de ajuda humanitária; o governo italiano anunciou que um avião da Força Aérea vai entregar 15 toneladas de alimentos e remédios para a população que vive na região de conflito.