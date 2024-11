Holanda anuncia fechamento das fronteiras com a União Europeia a partir de 9 de dezembro

A Holanda anunciou o fechamento das fronteiras com países da União Europeia a partir de dezembro. A medida faz parte de um pacote aprovado em outubro que visa conter o fluxo de imigração no país. O controle será aplicado nas fronteiras com a Bélgica e a Alemanha. As duas nações vizinhas compartilham com a Holanda os benefícios de uma área de livre circulação na União Europeia. Com o fechamento, quem quiser entrar na Holanda, vindo de algum país do bloco, estará sujeito às novas regras que ainda não foram divulgadas.