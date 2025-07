Homem morre ao ser sugado por turbina de avião na Itália

Um homem morreu ao ser sugado pela turbina de um avião, na Itália. O acidente ocorreu no aeroporto da cidade de Bérgamo, um dos mais movimentados da Itália. Um homem, ainda não identificado, invadiu a área reservada para as manobras dos aviões. Ele foi sugado pelo motor de uma aeronave, que se preparava para decolar. O aeroporto suspendeu as operações por quase duas horas.



