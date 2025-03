Homem morre durante tiroteio entre milicianos e traficantes no Rio de Janeiro

A vítima morava na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. Yuri Gomes, de 26 anos, foi baleado e morto durante uma troca de tiros entre grupos rivais, na noite desta sexta (14). Segundo testemunhas, a vítima foi baleada enquanto tentava tirar crianças da rua, logo no início do confronto. A comunidade é atualmente dominada pelo Comando Vermelho. O tiroteio foi provocado por milicianos que dominavam a área anteriormente e querem retomar o controle.



