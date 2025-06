Homem morre em Santos (SP) após contêiner cair durante ventania

A primeira frente fria do inverno chegou à região Sudeste com rajadas de vento. Em Santos, um homem morreu depois que um contêiner caiu durante uma ventania. A ventania também levou parte da estrutura de uma arena de esportes, em Bertioga, também no litoral paulista. Em franca, os ventos atingiram 90 km/h. Moradores relataram dificuldade para respirar. A nuvem também foi registrada em Campinas e Ribeirão Preto. No Sul do país, houve ventania e muitos estragos, principalmente no oeste de Santa Catarina A cidade de Abelardo Luz foi uma das mais atingidas e decretou estado de emergência.



