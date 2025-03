Homem salvo minutos antes de um trem atingir seu carro se recupera do susto

Um motorista sobreviveu após perder o controle do carro e cair de uma ponte de 10 metros de altura na BR-381, próximo a Belo Horizonte. Isaac Oliveira, que voltava de Governador Valadares, foi resgatado por dois homens minutos antes de um trem atingir o veículo. Ele não lembra como o acidente aconteceu, mas agradece aos bombeiros e aos motoristas que o salvaram, escapando com apenas algumas dores. O momento dramático do resgate foi registrado por outras testemunhas.



