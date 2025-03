Humberto Costa substitui Gleisi Hoffmann e se torna presidente interino do PT

O PT confirmou o senador Humberto Costa como presidente interino do partido. Ele vai substituir a deputada Gleisi Hoffmann que estava à frente da legenda desde 2017. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7), durante reunião da executiva nacional do PT. O senador Humberto Costa deve ficar no comando do partido até o início de julho, quando um novo presidente da legenda tomar posse.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!