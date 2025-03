Idosa de 81 anos é presa com o filho por suspeita de envolvimento em sequestros-relâmpagos no RJ

Uma idosa de 81 anos e o filho foram presos suspeitos de praticar sequestros relâmpagos no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, apesar da aparência frágil, Marlene Teixeira é a mentora do grupo e conta com o apoio do filho. Uma câmera de segurança mostra a ação dos criminosos. A vítima, uma mulher, de 65 anos, foi abordada na rua e levada de carro até um caixa eletrônico, onde foi obrigada a sacar dinheiro. Mãe e filho foram presos por extorsão. Uma outra integrante do grupo ainda não foi identificada.



