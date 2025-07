Imagens de câmera corporal de PM mostram execução de suspeito já rendido em SP

Circulam na internet imagens que mostram policiais militares executando um suspeito já rendido. Dois policiais foram presos por causa dessa ocorrência. Igor Oliveira tinha 24 anos. Mesmo com o braço para cima, como mostram as imagens, ele foi alvo de diversos disparos. O caso aconteceu na última quinta-feira (10), em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Segundo a polícia, durante uma operação quatro homens com mochilas nas costas fugiram para dentro de uma casa. Três foram presos e Igor, morto.



