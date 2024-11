Incentivo ao esporte e emprego na periferia: veja como foi o dia de Boulos e Nunes em São Paulo

Na manhã desta quinta (24), Guilherme Boulos (PSOL) visitou um projeto social que atua no acolhimento a dependentes químicos em Cidade Kemel, na zona leste da capital. Depois, em São Miguel Paulista, o candidato respondeu a perguntas dos eleitores e destacou que pretende trabalhar pela geração de empregos nas áreas periféricas. Ricardo Nunes (MDB) esteve no comitê de campanha no centro da cidade e participou de um encontro com ex-atletas de futebol e de outras modalidades, medalhistas olímpicos e dirigentes de clubes. O candidato à reeleição destacou a importância do esporte na formação dos jovens.