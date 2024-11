Eleições 2024: 14 entre 17 prefeitos conseguem se reeleger no segundo turno de 2024

Segundo turno das eleições municipais de 2024 resultou na reeleição de 14 entre os 17 prefeitos que estavam na disputa, o que estabeleceu uma taxa recorde de 44%, comparado a 2008, com 40%. Entre os 5.569 municípios brasileiros, 2.458 conseguiram reeleger os prefeitos para o segundo mandato , já nas capitais, os seis prefeitos que estavam na disputa saíram vitoriosos. O partido do MDB lidera a lista com quatro prefeitos reeleitos, seguido do União Brasil e o PSD com 3 políticos vencedores.