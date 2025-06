INMET mantém mais de mil municípios em alerta para chuvas intensas neste domingo (15)

O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, mantém mais de mil municípios da região Sul, parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo em alerta para chuvas intensas. Neste domingo (15), o encontro de ventos dos dois hemisférios mantém as instabilidades sobre a região Norte do Brasil, com alerta para temporais entre Roraima e o Amapá. Entre a região Sul e parte do estado de São Paulo, o avanço de uma frente fria estimula as pancadas de chuva ao longo do dia.



