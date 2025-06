INSS começa a ressarcir em julho aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais

O INSS vai começar a ressarcir os aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais no mês que vem. O pagamento será feito em lotes, a cada 15 dias, até o fim do ano. 1,8 milhão aposentados e pensionistas do INSS vão em receber o dinheiro de volta no mês que vem. Três canais permanecem abertos para que as vítimas informem se os descontos foram indevidos: o aplicativo Meu INSS, o telefone 135 ou presencialmente nas agências dos correios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!