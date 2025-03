Israelenses se mobilizam à espera do avanço nas negociações para libertação de todos os reféns

Israelenses estão se mobilizando, à espera de um avanço nas negociações com o grupo Hamas para a libertação de todos os reféns. Parentes e vítimas dos terroristas, que são da América Latina, contaram as suas histórias. A colombiana Rebecca González é casada com Elkana Buhbut, que foi sequestrado pelo Hamas. A também colombiana Alejandra Lopez estava na rave atacada pelos terorristas, mas conseguiu escapar. Ela perdeu uma amiga assassinada e diz que quer divulgar as atrocidades que viu. A expectativa é de que reféns que são pais e tenham dupla nacionalidade tenham prioridade na próxima libertação. Parentes de outros sequestrados e moradores estão acampados em frente ao ministério da defesa, em Tel Aviv.



