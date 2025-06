Itamaraty solicita ao governo de Israel que dê prioridade à saída de comitiva brasileira no país

O Ministério das Relações Exteriores está em contato com o governo da Jordânia para uma possível retirada, por terra, dos brasileiros que estão em Israel. O espaço aéreo segue fechado e as autoridades locais aconselharam as comitivas estrangeiras a permanecerem no país, até que existam condições de segurança para o deslocamento. Duas delegações com representantes brasileiros de estados e municípios estão no país. Eles participavam de um evento e tiveram os compromissos cancelados por causa do conflito. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, está alojado com outras pessoas em uma universidade perto de Tel Aviv.



