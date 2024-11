Joe Biden participa de fórum econômico no Peru e conversa com líderes asiáticos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou hoje (15) de uma cúpula de líderes mundiais, no Peru. O encontro faz parte do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e tem como objetivo melhorar o comércio entre os países da região. O líder dos Estados Unidos também teve encontros com o presidente da Coreia do Sul e com o primeiro-ministro do Japão. Amanhã (16), Biden se reúne com o presidente da China, Xi Jinping; eles devem discutir a tensão entre os dois países e a guerra na Ucrânia. No domingo (17), Joe Biden viaja para Manaus (AM) para se reunir com líderes indígenas, e depois segue para o Rio de Janeiro, onde participará do encontro do G-20.