Jovem de 24 anos será a primeira mulher a pilotar aeronaves no Exército brasileiro

As mulheres, aos poucos, ganham posições de destaque nas Forças Armadas. Pela primeira vez, o Exército brasileiro terá uma mulher pilotando aeronaves: a tenente Emily Braz, de 24 anos, que está entre as 14 pessoas que se formaram nesta sexta (11). Confira os detalhes!



