JR dinheiro: Criminosos se passam por advogados para enganar vítimas

O número de golpes do falso advogado vem crescendo e é importante ficar alerta. Criminosos se passam por advogados, usando informações reais de processos para enganar as vítimas. Como as informações de ações judiciais são públicas, qualquer pessoa pode consultar. Os criminosos acessam os sites dos tribunais e levantam: número e assunto do processo; nomes: do autor, do réu e do advogado; o valor da causa e a movimentação. De posse desses dados, os golpistas enviam mensagens e fingem ser advogados. Eles fazem solicitações, como pagamentos via Pix para cobrir taxas de perícias, liberação de alvarás ou o recebimento imediato do valor da causa supostamente ganha. Além de pedir dados bancários para depósito do valor. Jamais forneça dados pessoais ou bancários sem ter certeza de quem está do outro lado e nunca clique em links ou baixe arquivos suspeitos. Registre um boletim de ocorrência, e apresente o histórico das conversas e se foi feito algum pagamento, tenha o comprovante. O golpe do falso advogado configura crime de estelionato, falsidade ideológica e uso indevido da identidade profissional.



