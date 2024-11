JR Dinheiro: Juros do cartão de crédito sobem e atingem o maior patamar do ano

A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito subiu para cerca de 439% ao ano em outubro. Essa taxa se aplica quando o consumidor não paga a fatura integralmente. O Conselho Monetário Nacional estabeleceu um limite para as dívidas contraídas desde janeiro deste ano, permitindo que elas dobrem no máximo. A taxa média do cheque especial também é alta, superando 135% ao ano.