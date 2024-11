Justiça decreta prisão temporária de seis palmeirenses por emboscada contra torcida do Cruzeiro

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de seis palmeirenses que teriam participado da emboscada contra os torcedores do Cruzeiro no último domingo (27). Entre eles, Jorge Luiz Sampaio Santos, o presidente da torcida. Há dois anos, ele foi vítima de um ataque da Máfia Azul. A emboscada do fim de semana teria sido uma vingança. A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, está proibida de acessar os estádios paulistas.