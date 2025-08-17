Justiça mantém prisão preventiva de Hytalo Santos e do companheiro dele após audiência de custódia

A Justiça manteve a prisão preventiva do influenciador Hytalo Santos e do companheiro dele, Israel, depois de audiência de custódia neste sábado (16). Os dois são investigados por crimes como trabalho infantil, tráfico de pessoas e exploração sexual na internet. As denúncias ganharam força depois da divulgação de um vídeo do influenciador Felipe Bressanin, o Felca. A prisão aconteceu ontem, em uma casa de luxo. Oito celulares e um carro foram apreendidos no local.



