Lula anuncia recuperação do Rio Doce em visita ao Espírito Santo

O presidente Lula esteve, nesta sexta (11), no Espírito Santo para anunciar a recuperação do Rio Doce. No discurso, Lula voltou a falar sobre a taxação imposta pelos Estados Unidos e disse que vai recorrer a todas as instâncias para evitar a aplicação da tarifa de 50% a partir de 1º de agosto.



