Lula cancela mais duas agendas internacionais e se encontra com o ministro Fernando Haddad

O presidente Lula não vai participar da conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas no Azerbaijão. Ele já havia cancelado participação em reunião do Brics, na Rússia, e da conferência sobre biodiversidade na Colômbia. Lula vai manter o repouso e se dedicar ao encontro do G20, em novembro, no Rio de Janeiro. Nesta segunda (28), Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio da Alvorada para avaliar possíveis cortes de gastos do governo.