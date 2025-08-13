Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba

A Justiça da Paraíba acatou o pedido do Ministério Público e determinou a suspensão de perfis do influenciador Hytalo Santos nas redes sociais. Ele é investigado por suspeita de exploração de menores, em vídeos com conteúdo adulto divulgados na internet. Hytalo também está proibido de ter contato com as crianças e adolescentes citados no processo. As denúncias contra ele foram feitas pelo também influenciador Felca, que alega que esse tipo de conteúdo alimenta redes de pedofilia. O Ministério Público pede agora que a empresa Rifas e Sorteios, ligada a ele, tenha as atividades suspensas durante as investigações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!