Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba

Decisão inclui fim de monetização e proibição de contato com menores

JR na TV|Do R7

A Justiça da Paraíba acatou o pedido do Ministério Público e determinou a suspensão de perfis do influenciador Hytalo Santos nas redes sociais. Ele é investigado por suspeita de exploração de menores, em vídeos com conteúdo adulto divulgados na internet. Hytalo também está proibido de ter contato com as crianças e adolescentes citados no processo. As denúncias contra ele foram feitas pelo também influenciador Felca, que alega que esse tipo de conteúdo alimenta redes de pedofilia. O Ministério Público pede agora que a empresa Rifas e Sorteios, ligada a ele, tenha as atividades suspensas durante as investigações.

