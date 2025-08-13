Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão

Um empresário acusa uma advogada e um escrivão da Polícia Civil de São Paulo de extorsão. Áudios mostram como a advogada agia para convencer o empresário a pagar R$ 300 mil para impedir uma investigação contra ele. A mensagem é de uma advogada que tenta convencer o cliente a pagar propina para encerrar uma investigação contra ele.O cunhado de Patrick estava sozinho no local e gravou a movimentação da polícia. Os agentes levaram o rapaz de 19 anos para delegacia, apesar dele não ser alvo do mandado e ainda teriam apagado as gravações. Segundo o empresário, o cumprimento do mandado de busca faz parte de um esquema de extorsão do qual ele seria vítima. Patrick afirma ter sido acusado de estelionato para, na realidade, ser pressionado a pagar uma propina a policiais o valor: 300 mil reais. Tudo começou com uma intimação para que ele comparecer a uma delegacia em São Paulo. Quem assina o documento é o escrivão. Patrick diz que a advogada dele Milena Gimenez entrou em contato um dia antes da intimação ser entregue. Ele estava sendo acusado de fraude no pagamento de uma dívida de cartão de crédito e o escrivão teria pedido R$ 300 mil para encerrar o inquérito.



