Lula critica decisão dos EUA de revogar vistos de Moraes e aliados

O presidente Lula viaja amanhã (20) para uma reunião com líderes de Estado, em Santiago, no Chile. Hoje (19), Lula se posicionou contra a medida do governo dos Estados Unidos que determinou a revogação do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e de aliados. A determinação também alcança familiares de Moraes e outros ministros, que não tiveram os nomes divulgados.



