Lula defende inclusão de políticos, estatais e militares no pacote de corte de gastos públicos

O presidente Lula se reuniu hoje (13) com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar do ajuste fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o pacote de corte de gastos do governo já está pronto, e que aguarda apenas o aval do presidente. Lula já está convencido da necessidade das medidas e tem defendido que os cortes incluam políticos, empresas públicas e militares. A proposta de ajuste nas contas teve o apoio do presidente do Senado.