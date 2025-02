Lula faz primeira viagem após cirurgia e participa de reinauguração em hospital no Rio de Janeiro

Na primeira viagem oficial depois da cirurgia na cabeça, o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro nesta quinta (6). Ele participou da reinauguração da área de emergência do maior hospital da federação do Rio, na zona norte da cidade. Lula criticou a ausência do governador Cláudio Castro, apesar de ter sido convidado. Durante o discurso, o presidente também criticou interferências políticas nos hospitais