Lula participa da entrega do prêmio Criança Alfabetizada, promovido pelo Ministério da Educação

O presidente Lula participou, nesta segunda (10), da entrega do prêmio Criança Alfabetizada, que reconhece os esforços de estados e municípios na busca pela alfabetização das crianças. Mais de 4,6 mil municípios se inscreveram. O programa foi lançado em 2023 pelo Ministério da Educação e já contou com investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão. A meta nacional é assegurar que, até 2030, no mínimo 80% das crianças sejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental.