Lula responde às reações do mercado e diz que é preciso pensar na população mais pobre

O presidente Lula disse que é preciso pensar nos mais pobres e cobrar mais imposto de quem ganha mais, em uma resposta à reação do mercado depois do anúncio do pacote fiscal. A fala do presidente aconteceu no evento de liberação de investimentos para a retomada das obras da ferrovia Transnordestina, no Palácio do Planalto. Lula lembrou que no mesmo pacote está prevista a taxação dos chamados super-ricos.