Lula se reúne com Hugo Motta e Davi Alcolumbre, novos presidentes do Congresso

O presidente Lula recebeu, nesta segunda (3), os novos presidentes da Câmara e do Senado. O encontro entre o petista, Davi Alcolumbre e Hugo Motta aconteceu no Palácio do Planalto e durou 30 minutos. Lula chamou ambos de “amigos” e afirmou que não enviará nenhum projeto do governo sem ouvir as lideranças políticas antes. Os presidentes das Casas se mostraram dispostos a trabalhar com diálogo mais estreito entre os Poderes.