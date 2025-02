Lula se reúne com presidente dos Correios após empresa registrar o maior déficit entre as estatais

O presidente Lula se reuniu com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, depois da empresa registrar o maior déficit entre as estatais em 2024. Em discussão, o levantamento divulgado pelo Banco Central que aponta um prejuízo de mais de R$ 8 bilhões nas estatais brasileiras no ano passado. Dados do Ministério da Gestão e Inovação indicam os Correios como o principal responsável pelo déficit, com R$ 3,2 bilhões de resultado negativo. Na reunião, Lula cobrou uma reestruturação da empresa.