Mãe de Marília Mendonça é acusada de exigir 50% de seguro destinado às vítimas de acidente aéreo

A mãe da cantora Marília Mendonça está sendo acusada de ter exigido 50% do seguro destinado às famílias das vítimas do acidente aéreo que matou a artista. O valor do seguro foi pago quase dois anos depois da queda do avião, que tirou a vida de Marília Mendonça e dos outros quatro ocupantes. O acidente aconteceu em novembro de 2021, quando eles viajavam para um show em Minas Gerais. O seguro da empresa responsável pela aeronave era de U$ 1 milhão. O valor seria dividido pelas famílias das cinco vítimas, o que daria U$ 200 mil para cada um - mais de R$ 1 milhão.



