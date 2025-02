Maior iceberg do mundo está em rota de colisão com uma ilha britânica

O iceberg A23A, o maior do mundo, está a caminho da ilha britânica Georgia do Sul, uma região vital para a vida selvagem. Com 3.500 km² e um trilhão de toneladas, ele se desprendeu da Antártida em 1986. A possível colisão ameaça bloquear o acesso de pinguins e focas aos locais de alimentação, como ocorreu em 2004 com o iceberg A38. Autoridades monitoram a situação, enquanto cientistas alertam que tais eventos são naturais, mas têm se tornado mais frequentes devido às mudanças climáticas.



