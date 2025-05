Maior ídolo do Flamengo, Zico é anunciado como o novo embaixador do clube

Zico, o maior ídolo do Flamengo foi anunciado, nesta quinta (22), como novo embaixador do clube. Ele vai representar o time em eventos no Brasil e no exterior. O início da parceria será em junho. O ídolo será o chefe da delegação do Flamengo no "Super Mundial de Clubes", nos Estados Unidos. O contrato dele vai até dezembro de 2027.



