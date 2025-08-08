Logo R7.com
Mais de 4,5 milhões de pessoas foram vítimas de tentativa de fraude entre janeiro e abril

Os dados foram divulgados com exclusividade ao Jornal da Record

JR na TV|Do R7

Mais de 4,5 milhões de pessoas foram vítimas entre janeiro e abril deste ano. A maioria dos casos envolve bancos e operadoras de cartão. E a inteligência artificial é o pano de fundo de muitas dessas falsificações. Os dados foram divulgados com exclusividade ao Jornal da Record.

