Mais de cem motos foram roubadas ou furtadas por dia no estado de SP em 2024

O número de roubos e furtos de motos aumentou em São Paulo em 2024. Um levantamento mostra que, por dia, mais de 100 motos foram levadas por assaltantes em todo o estado. Foram 38 mil motocicletas roubadas ou furtadas. Para os coordenadores do levantamento, o aumento desse tipo de crime tem relação direta com o crescimento da frota de motos.



