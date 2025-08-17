Major israelense lança livro que denuncia narrativas do Hamas e culpa grupo por fome em Gaza
Rafael Rozenszajn acompanha a guerra na região desde o início
Um livro lançado esta semana no Brasil explica para o leitor a gravidade das narrativas enganosas do grupo terrorista Hamas. O autor, um major do exército israelense, acompanha a guerra na Faixa de Gaza desde o início. Em entrevista, Rafael Rozenszajn disse que o grupo tem interesse na tragédia humanitária em Gaza e é responsável pela fome enfrentada por parte da população palestina.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas