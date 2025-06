Manchas de sangue no carro de Adalberto Junior podem ajudar polícia a esclarecer o caso

Manchas de sangue no carro de Adalberto Junior podem esclarecer o caso. O empresário foi encontrado morto após evento de motociclismo em Interlagos, em São Paulo . Quando desapareceu, em 30 de maio, Adalberto havia bebido e fumado maconha, segundo um amigo. O corpo foi descoberto sem calças e tênis, mas com jaqueta e celular. Agora, a polícia espera que o exame genético e o laudo toxicológico, previstos para a próxima quarta-feira (11), ajudem a esclarecer o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!