Os médicos alertam para os efeitos colaterais das canetas usadas para emagrecimento. O incômodo gastrointestinal é o mais comum, mas podem ocorrer problemas de pele e até de visão. Em casos raros, podem ocorrer uma doença ocular grave e até cegueira, como informou o Comitê de Segurança da Agência Europeia de Medicamentos. Em abril, a Sociedade Brasileira de Dermatologia divulgou que as canetas usadas no emagrecimento podem alterar a sensibilidade da pele provocando formigamento e ainda queda de cabelo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!