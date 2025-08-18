Mercado ilegal de medicamentos causa mais de R$ 11 bilhões em prejuízos ao país

O mercado ilegal de medicamentos causou mais de R$ 11 bilhões em prejuízos ao país. Especialistas chamam atenção para os riscos de comprar remédios em redes sociais, onde anúncios usam inteligência artificial com imagens de pessoas famosas para dar credibilidade aos produtos. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, além do impacto financeiro, os remédios falsificados representam risco sério à saúde. O Ministério da Justiça e a indústria farmacêutica orientam comprar apenas em farmácias autorizadas, desconfiar de preços muito baixos e nunca aceitar produtos fora da embalagem original.



