Ministério da Fazenda anuncia que 'fintechs' vão ser enquadradas como bancos

As instituições de pagamento que atuam como bancos digitais têm uma regulamentação muito mais flexível do que as empresas tradicionais, que precisam ter um lastro financeiro para conceder crédito. Fintech atuava praticamente como o banco paralelo do crime organizado. É espaço que deixa de ser ocupado por empresários legítimos que realmente querem empreender no Brasil.

Para o ministro Fernando Haddad, é preciso aumentar a fiscalização sobre essas instituições financeiras. E para isso, vai ser publicada uma norma que vai exigir que as fintechs comuniquem à Receita Federal as movimentações financeiras de todos os clientes.

Em uma rede social, o presidente Lula afirmou que: “A população assistiu à maior resposta do estado brasileiro ao crime organizado da história e que o compromisso é proteger cidadãos e consumidores: cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recursos para os cofres públicos e garantir um mercado de combustíveis justo e transparente, com qualidade e concorrência leal".

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pediu na justiça o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos no esquema, incluindo carros e imóveis, para garantir o pagamento dos impostos sonegados. O esquema usava centenas de empresas que recebiam recursos de origem criminosa, sonegavam impostos e adulteravam os produtos.

