Ministério da Justiça investiga TikTok por suposto uso irregular de dados de crianças e adolescentes

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu um inquérito sobre o possível tratamento irregular de dados de crianças e adolescentes pelo TikTok no Brasil. O órgão, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, identificou indícios de violações à Lei Geral de Proteção de Dados e determinou a desativação do acesso sem cadastro prévio à página principal do TikTok em até 10 dias. A rede social também deverá apresentar um plano para aprimorar os mecanismos de verificação de idade em até 20 dias.